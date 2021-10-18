16-летний форвард Мичков переведён в состав СКА-1946

Нападающий системы СКА Матвей Мичков переведён из «СКА-Варяг» в СКА-1946.



Как сообщает твиттер-аккаунт СКА-1946, форвард примет участие в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Амурскими Тиграми». 16-летний хоккеист сыграет во втором звене вместе с Григорием Кузьминым и Давидом Мамаладзе.



Отметим, что и «СКА-Варяги», и СКА-1946 выступают в МХЛ. Первые в настоящий момент занимают девятое место в таблице Западной конференции, после 18 матчей набрав 19 очков. СКА-1946 — четвёртые на Западе, имея в своём активе 21 балл после 16 встреч.



Мичков начал сезон-2021/2022 в составе главной команды СКА в Континентальной хоккейной лиге. В 10 встречах он набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «0». В МХЛ он сыграл в шести играх, набрав 13 (8+5) очков при общей полезности «0».