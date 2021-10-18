Кадейкин — о матче с «Трактором»: на фоне таких клубов «Салавату» интересно проверить себя

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Трактором», а также об игре клуба в нынешнем сезоне КХЛ.



«Сейчас мы в хорошем тонусе. Была очень неприятная серия поражений, но мы обыграли «Металлург» и голодны до побед. Мы понимаем, что если будем следовать собственному плану, то всё будет получаться.



Нельзя сказать, что мы прям готовимся, отталкиваясь только от места, которое сейчас соперник занимает. В принципе понятно, что будем играть с хорошей сильной командой. И если «Трактор» наверху таблицы, то они там оказались не просто так. Уральцы показывают целостную игру, что «Магнитка», что «Трактор». На фоне таких соперников интересно посмотреть на себя, проверить себя и увидеть, чего мы стоим.



Тренеры остались прежние, поэтому, думаю, рисунок игры будет похожим на прошлый сезон. Но у обеих команд поменялся состав, в любом случае будет «свежая» история, хорошая интрига.



По первым минутам будет понятно, кто что выберет, как начнётся складываться матч. Я думаю, что от «Трактора» не стоит ждать открытой «феерии» с первых минут. Посмотрим. Каждый соперник может удивить. Тем интереснее готовиться к игре, тем интереснее за ней следить болельщикам.



По статистике был спад. Но на самом деле моментов была уйма. В каждой игре могли забивать, могли набирать очки. Как-то поломалось в один момент. Сейчас будем перерабатывать всё. Те голы, которые мы забили «Магнитке», были показательными: через работу, через борьбу за шайбу надо заново находить результативную игру, зарабатывать эти голы, а не ждать, когда они сами придут», — приводит слова Кадейкина пресс-служба клуба.



Матч между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» пройдёт в Челябинске завтра, 19 октября. Начало — в 17:00 мск.