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Галлан — о Панарине: то, что он не забивает, не значит, что он плохо играет

Галлан — о Панарине: то, что он не забивает, не значит, что он плохо играет
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игровую форму российского форварда клуба Артемия Панарина.

«Он провёл несколько отличных игр. То, что он не забивает, не означает, что он плохо играет. В прошлой встрече он сделал несколько хороших передач при игре в большинстве», — приводит слова Галлана в «Твиттере» журналист Винс Меркольяно.

В нынешнем сезоне Панарин сыграл в трёх матчах, отдав две голевые передачи при показателе полезности «-1». Всего на его счету в НХЛ 436 матчей, в которых он набрал 475 (165+310) результативных баллов при общей полезности «+112».

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс». Игра пройдёт во вторник, 19 октября. Начало — в 2:00 по московскому времени.

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