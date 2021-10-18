Форвард «Авангарда» Косов устроил драку и получил 17 минут штрафа в матче с «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и омским «Авангардом». После первого периода гости ведут со счётом 2:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 7-й минуте матча драку устроил нападающий «Авангарда» Ярослав Косов с форвардом «Сочи» Дмитрием Колготиным. Оба хоккеиста получили штрафные минуты: Колготин был оштрафован на 5 минут за драку. Штраф для Косова составил 17 минут: 2 – как зачинщику, 5 – за саму драку, а также 10 – дисциплинарный штраф.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что заброшенными шайбами у «Авангарда» отметились Арсений Грицюк и Александр Дергачёв, у «Сочи» — Артём Николаев.
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