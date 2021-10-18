Квартальнов и Каменев устроили драку в матче «Спартака» и ЦСКА
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Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (ОТ).
На 57-й минуте драку устроили нападающий красно-белых Данила Квартальнов, а также форвард армейцев Владислав Каменев. По итогам игрок «Спартака» получил 17 минут штрафа: 5 — за драку, 2+10 — за грубость. Каменев был наказан штрафом в пять минут. Видео инцидента доступно здесь.
Напомним, Каменев стал игроком ЦСКА 14 октября, перейдя в результате обмена из СКА.
В настоящий момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков после 19 матчей. ЦСКА — четвёртый на Западе, имея в своём активе 25 баллов после 20 сыгранных встреч.
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