«Сочи» уступил дома «Авангарду», по ходу матча отыгравшись с 1:4

Омский «Авангард» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 (2:1, 1:0, 2:3). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».
Счёт в игре открыл в большинстве на второй минуте форвард Арсений Грицюк с передач Наиля Якупова и Оливера Каски. Удвоил преимущество подопечных Боба Хартли на 11-й минуте в ситуации «пять на четыре» Александр Дергачёв.
Через минуту «Сочи» отыграл одну шайбу усилиями форварда Артёма Николаева, которому ассистировали Кирилл Петьков и Никита Седов. На 28-й минуте Оливер Каски забросил третью шайбу «Авангарда», голевой пас отдали Якупов и Грицюк.
На 41-й минуте в большинстве Наиль Якупов забросил четвёртую шайбу в ворота «Сочи», ассистенты – Каски и Корбан Найт. На 46-й минуте второй гол хозяев забил Андрей Баканов после паса от Петькова и Дмитрия Колготина.
Ещё через минуту «Сочи» снова отличился, автор шайбу – Василий Глотов, передачу отдали Егор Бабенко. На 55-й минуте Баканов оформил дубль, сравняв счёт во встрече.
На предпоследней минуте «Авангард» забросил победную шайбу. Автором стал Якупов, оформивший дубль. Ему ассистировали Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин.
- 18 октября 2021
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