«Сочи» уступил дома «Авангарду», по ходу матча отыгравшись с 1:4

Омский «Авангард» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 (2:1, 1:0, 2:3). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



Счёт в игре открыл в большинстве на второй минуте форвард Арсений Грицюк с передач Наиля Якупова и Оливера Каски. Удвоил преимущество подопечных Боба Хартли на 11-й минуте в ситуации «пять на четыре» Александр Дергачёв.



Через минуту «Сочи» отыграл одну шайбу усилиями форварда Артёма Николаева, которому ассистировали Кирилл Петьков и Никита Седов. На 28-й минуте Оливер Каски забросил третью шайбу «Авангарда», голевой пас отдали Якупов и Грицюк.



На 41-й минуте в большинстве Наиль Якупов забросил четвёртую шайбу в ворота «Сочи», ассистенты – Каски и Корбан Найт. На 46-й минуте второй гол хозяев забил Андрей Баканов после паса от Петькова и Дмитрия Колготина.



Ещё через минуту «Сочи» снова отличился, автор шайбу – Василий Глотов, передачу отдали Егор Бабенко. На 55-й минуте Баканов оформил дубль, сравняв счёт во встрече.



На предпоследней минуте «Авангард» забросил победную шайбу. Автором стал Якупов, оформивший дубль. Ему ассистировали Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин.