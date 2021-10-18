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«Сочи» уступил дома «Авангарду», по ходу матча отыгравшись с 1:4

«Сочи» уступил дома «Авангарду», по ходу матча отыгравшись с 1:4
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Омский «Авангард» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 (2:1, 1:0, 2:3). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».

Счёт в игре открыл в большинстве на второй минуте форвард Арсений Грицюк с передач Наиля Якупова и Оливера Каски. Удвоил преимущество подопечных Боба Хартли на 11-й минуте в ситуации «пять на четыре» Александр Дергачёв.

Через минуту «Сочи» отыграл одну шайбу усилиями форварда Артёма Николаева, которому ассистировали Кирилл Петьков и Никита Седов. На 28-й минуте Оливер Каски забросил третью шайбу «Авангарда», голевой пас отдали Якупов и Грицюк.

На 41-й минуте в большинстве Наиль Якупов забросил четвёртую шайбу в ворота «Сочи», ассистенты – Каски и Корбан Найт. На 46-й минуте второй гол хозяев забил Андрей Баканов после паса от Петькова и Дмитрия Колготина.

Ещё через минуту «Сочи» снова отличился, автор шайбу – Василий Глотов, передачу отдали Егор Бабенко. На 55-й минуте Баканов оформил дубль, сравняв счёт во встрече.

На предпоследней минуте «Авангард» забросил победную шайбу. Автором стал Якупов, оформивший дубль. Ему ассистировали Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 5
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Якупов, Каски) – 01:19' (5x4)   0:2 Дергачёв – 10:31' (5x4)   1:2 Николаев (Петьков, Седов) – 11:55' (5x5)   1:3 Каски (Якупов, Грицюк) – 27:40' (6x5)   1:4 Якупов (Каски, Найт) – 40:51' (5x4)   2:4 Баканов (Петьков, Колготин) – 45:38' (5x5)   3:4 Глотов (Бабенко) – 46:34' (5x5)   4:4 Баканов (Жабреев, Александров) – 54:25' (5x5)   4:5 Якупов (Шарипзянов, Прохоркин) – 58:58' (5x5)
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