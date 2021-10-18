Выбранный на драфте НХЛ «Торонто» форвард «Сибири» Овчинников забросил первую шайбу в КХЛ

В Подольске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.
В составе гостей вторую шайбу забросил 19-летний нападающий Дмитрий Овчинников, ему ассистировали Сергей Дубакин и Денис Голубев. Этот гол стал первым для игрока в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, что Овчинников был выбран на драфте НХЛ 2020 года клубом «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 137-м номером.
Всего форвард в нынешнем сезоне провёл пять матчей, ранее он не отличался результативными действиями. «Сибирь» занимает 10-е место на Востоке, имея в своём активе 13 баллов после 19 встреч. В следующем матче новосибирский клуб примет минское «Динамо» (22 октября).
- 18 октября 2021
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