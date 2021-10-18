«Назаров хочет, чтобы мы дрались». Игроки «Сочи» предупреждали «Авангард» о массовой драке

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (5:4), а также рассказал о массовой драке в начале игры.



«Большая победа для нас, но отдадим должное «Сочи», они старались. Мы вели 4:1, здорово начали третий период, но так много мастеровитых нападающих в лиге, что когда ты засыпаешь, то обязательно за это заплатишь. Они забили второй гол в наши ворота, это поставило нас в затруднительное положение. Здорово, что мы вернулись в игру после 4:4, хорошо закончили и в итоге одержали победу.



Начало матча? Раскатку я никогда не смотрю, у меня такая примета. Но после неё ко мне подошли ребята и сказали, что игроки «Сочи» предупредили, что у них нет никакого выбора: Назаров хочет, чтобы мы дрались. Вообще, я считал, что эти времена остались позади, 80-е и 90-е прошли. Мы, конечно, своим игрокам не говорили драться, но попросили их быть полность готовыми и ждать чего угодно», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.