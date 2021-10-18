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«Мы ещё не знаем точный диагноз, но это не самая простая травма». Купер — о Кучерове

«Мы ещё не знаем точный диагноз, но это не самая простая травма». Купер — о Кучерове
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Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о травме российского нападающего клуба Никиты Кучерова.

«Это определённо не самая простая травма, мы подождём точный диагноз. Он будет отсутствовать какое-то время. Мы не собираемся составлять график восстановления, пока не получим официальное подтверждение.

Его разочарование ещё больше, потому что я знаю, сколько ему потребовалось, чтобы восстановиться в прошлый раз. В конце концов, он был вознаграждён тем, что снова поднял Кубок Стэнли, но я знаю, что он с нетерпением ждал следующего года. Как я уже сказал, ещё рано, поэтому давайте посмотрим, каков будет официальный диагноз, но каждый раз, когда он пропускает игры, он расстраивается–, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

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