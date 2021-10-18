Берюбе: хочу, чтобы Костин оказывал давление на соперника. Его стиль — «большой парень»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе рассказал об ожиданиях от российского нападающего клуба Клима Костина.



«Хочу, чтобы он был оказывал давление на соперника. Его стиль — «большой парень». Нам нужно, чтобы он был активен в игре без шайбы в зоне соперника, был физически сильным, использовал свой бросок. Я думаю, что в этом должен заключаться его стиль», — приводит слова Берубе в «Твиттере» журналист Джим Рутерфорд.



В прошедшем сезоне Костин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В регулярном сезоне-2020/2021 за омский клуб он провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.



Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.