Берюбе: хочу, чтобы Костин оказывал давление на соперника. Его стиль — «большой парень»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе рассказал об ожиданиях от российского нападающего клуба Клима Костина.
«Хочу, чтобы он был оказывал давление на соперника. Его стиль — «большой парень». Нам нужно, чтобы он был активен в игре без шайбы в зоне соперника, был физически сильным, использовал свой бросок. Я думаю, что в этом должен заключаться его стиль», — приводит слова Берубе в «Твиттере» журналист Джим Рутерфорд.
В прошедшем сезоне Костин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В регулярном сезоне-2020/2021 за омский клуб он провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.
Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.
- 19 октября 2021
-
00:02
- 18 октября 2021
-
23:52
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:06
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:38
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:21
-
22:12
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:17
-
20:30
-
20:16
-
19:56
-
19:39
-
19:29
-
19:05
-
18:42
-
18:36
-
18:12
-
17:48
-
17:34
-
17:14