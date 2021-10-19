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Вайсфельд — о «Локомотиве»: странно, если бы они ещё и с Никитиным не заиграли

Вайсфельд — о «Локомотиве»: странно, если бы они ещё и с Никитиным не заиграли
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«В контексте «Локомотива» я не понимаю, что случилось у Андрея Скабелки. Команда в том году играла хорошо, в этом году серьёзно усилились и вдруг обрушилась. В чём причины? Странно, если бы они ещё и с Никитиным не заиграли. Вопрос, что случилось со Скабелкой.

Сложный характер Скабелки? А в прошлом году характер ему не мешал? (смеётся). Он бы тогда и в том году со всеми рассорился», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В настоящий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 матчей.

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