Эвандер Кейн получил 21-матчевую дисквалификацию за нарушение COVID-протокола

30-летний канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.
Таким образом, Кейн не сможет помочь «Сан-Хосе» до 30 ноября (до матча с «Нью-Джерси Дэвилз» — Прим. ред.). Согласно условиям коллективного договора, конфискованная заработная плата направляется в фонд чрезвычайной помощи игрокам.
Кроме этого, что лига объявила, что не нашла доказательств по второму расследованию, которое было начато после того, как жена хоккеиста обвинила его в насилии.
Отметим, в прошлом сезоне Эвандер Кейн принял участие в 56 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате, в которых набрал 49 (22+27) очков при показателе полезности «-1».
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