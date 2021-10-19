Эвандер Кейн получил 21-матчевую дисквалификацию за нарушение COVID-протокола

30-летний канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

Таким образом, Кейн не сможет помочь «Сан-Хосе» до 30 ноября (до матча с «Нью-Джерси Дэвилз» — Прим. ред.). Согласно условиям коллективного договора, конфискованная заработная плата направляется в фонд чрезвычайной помощи игрокам.

Кроме этого, что лига объявила, что не нашла доказательств по второму расследованию, которое было начато после того, как жена хоккеиста обвинила его в насилии.

Отметим, в прошлом сезоне Эвандер Кейн принял участие в 56 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате, в которых набрал 49 (22+27) очков при показателе полезности «-1».