Эвандер Кейн, получивший 21-матчевую дисквалификацию, выступил с публичными извинениями

30-летний канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, получивший 21-матчевую дисквалификацию за нарушение COVID-протоколов НХЛ, выступил с публичными извинениями.



«Я хотел бы извиниться перед своими товарищами по команде, организацией «Сан-Хосе Шаркс» и всеми фанатами клуба за нарушение COVID-протоколов НХЛ. Я совершил ошибку, о которой искренне сожалею и беру на себя ответственность. Во время моего отстранения я продолжу участвовать в консультациях, которые помогут мне принимать более правильные решения в будущем. Когда моя дисквалификация закончится, я планирую вернуться на лёд с большим усилием, решимостью и любовью к хоккею», — гласит заявление Кейна, опубликованное ассоциацией игроков НХЛ.



Отметим, в прошлом сезоне Эвандер Кейн принял участие в 56 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате, в которых набрал 49 (22+27) очков при показателе полезности «-1».

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