В «Сан-Хосе» разочарованы пренебрежением Эвандера Кейна к COVID-протоколам НХЛ

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» прокомментировал 21-матчевую дисквалификацию 30-летнего канадского форварда Эвандера Кейна за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ.

«НХЛ уведомила наш клуб, что Эвандер Кейн был отстранен без заработной платы на 21 игру за установленное нарушение и несоблюдение протоколов COVID-протоколов лиги.

Хотя нас воодушевляет стремление Эвандера двигаться вперёд, мы крайне разочарованы его пренебрежением к протоколам здоровья и безопасности, введёнными лигой и профсоюзом игроков. Мы не будем больше комментировать ситуацию по игроку до завершения обязательной дисквалификации НХЛ», — гласит заявление, опубликованное в «Твиттере» клуба.

Отметим, в прошлом сезоне Эвандер Кейн принял участие в 56 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате, в которых набрал 49 (22+27) очков при показателе полезности «-1».