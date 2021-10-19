Шестёркин отметился двойным спасением в игре с «Торонто», отразив добивание в упор

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После второго периода счёт ничейный – 1:1.
В одном из игровых эпизодов 25-летнему российскому голкиперу «синерубашечников» Игорю Шестёркину пришлось приложить значительные усилия, чтобы не дать выйти вперёд хоккеистам хозяев – сначала по его воротам нанёс опасный бросок звёздный американский форвард Остон Мэттьюс, а затем, практически в упор, добить шайбу в ворота попытался Морган Райлли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
В текущем сезоне Шестёркин провёл за «Рейнджерс» две игры, в которых пропустил четыре шайбы и отразил 58 бросков (93,1%). Игра с «Торонто» стала для него юбилейной – 50-й в НХЛ.
- 19 октября 2021
-
04:43
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:34
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
00:02
- 18 октября 2021
-
23:52
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:06
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:38
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:21
-
22:12
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:17
-
20:30
-
20:16
-
19:56
-
19:39