Шестёркин отметился двойным спасением в игре с «Торонто», отразив добивание в упор

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После второго периода счёт ничейный – 1:1.

В одном из игровых эпизодов 25-летнему российскому голкиперу «синерубашечников» Игорю Шестёркину пришлось приложить значительные усилия, чтобы не дать выйти вперёд хоккеистам хозяев – сначала по его воротам нанёс опасный бросок звёздный американский форвард Остон Мэттьюс, а затем, практически в упор, добить шайбу в ворота попытался Морган Райлли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

В текущем сезоне Шестёркин провёл за «Рейнджерс» две игры, в которых пропустил четыре шайбы и отразил 58 бросков (93,1%). Игра с «Торонто» стала для него юбилейной – 50-й в НХЛ.