«Аризона» отправила Провольнева в фарм-клуб в АХЛ перед встречей с «Сент-Луисом»

Пресс-служба клуба НХЛ «Аризона Койотс» объявила, что 26-летний российский защитник Владислав Провольнев отправляется в расположение фарм-клуба в АХЛ – «Тусон Роадраннерс», а в обратном направлении последует 25-летний канадец Дайсин Майо, играющий в том же амплуа.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки за «Северсталь», в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.

19 марта этого года Владислав заключил однолетний контракт с «Аризоной», а летом «Северсталь» продала права на хоккеиста в московский ЦСКА.

Напомним, что сегодня, во вторник, 19 октября, «Аризона Койотс» примет на своём льду «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 5:00 мск.