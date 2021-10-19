Артемий Панарин эмоционально отпраздновал победную шайбу в овертайме в матче с «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Победу «Рейнджерс» в этой игре принёс точный бросок 29-летнего российского форварда Артемия Панарина на четвёртой минуте овертайма, который сразу же ярко и эмоционально отпраздновал этот гол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Таким образом, Панарин набрал третий (1+2) балл за результативность в четырёх матчах текущего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «0». Всего на его счету 476 (166+310) в 434 матчах НХЛ.
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