Бучневич забросил первую шайбу за «Сент-Луис» в матче с «Аризоной»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ворота «Аризоны Койотс».

26-летний россиянин отличился на 8-й минуте и сделал счет 1:1. Для Бучневича это первая шайба за «блюзменов» в НХЛ. За «Аризону» гол забил Клейтон Келлер. После первого периода в матче ничья – 1:1.

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Для «Сент-Луиса» это второй матч в сезоне, в предыдущей встрече «Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3. В этом матче Бучневич отметился результативной передачей. У «Аризоны» это третий матч в сезоне, ранее «Койотс» потерпели два поражения на выезде – от «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:8 и от «Баффало Сэйбрз» (1:2, Б).

Бучневич в минувшем сезоне выступал за «Рейнджерс». На его счету 48 (20+28) очков в 54 матчах.