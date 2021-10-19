Бучневич получил матч-штраф за удар соперника головой

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич получил матч-штраф в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс».

26-летний россиянин ударил форварда команды соперников Лоусона Крауза головой. При этом сам Крауз получил две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

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Ранее Бучневич отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для форварда первым в составе «блюзменов».

Для «Сент-Луиса» это второй матч в сезоне, в предыдущей встрече «Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3. В этом матче Бучневич отметился результативной передачей. У «Аризоны» это третий матч в сезоне, ранее «Койотс» потерпели два поражения на выезде – от «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:8 и от «Баффало Сэйбрз» (1:2, Б).

Бучневич в минувшем сезоне выступал за «Рейнджерс». На его счету 48 (20+28) очков в 54 матчах.