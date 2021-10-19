Шестёркин лидирует в НХЛ по победам в матчах с 40+ сейвами с момента своего дебюта в лиге

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Главным героем встречи стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 40 бросков. 25-летний вратарь одержал седьмую победу в карьере в матче, в котором он сумел отразить как минимум 40 бросков. По этому показателю Игорь располагается на первом месте в НХЛ с момента своего дебюта в лиге.

Для выявления победителя командам потребовался овертайм, где точный бросок 29-летнего российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина принёс его команде победу в этом матче. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.