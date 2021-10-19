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Зибанеджад: если бы не Шестёркин, даже представить не могу, что было бы с «Рейнджерс»

Зибанеджад: если бы не Шестёркин, даже представить не могу, что было бы с «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ). В этой встрече шведский форвард отметился заброшенной шайбой.

«Если бы не Шестёркин, даже представить не могу, что было бы с «Рейнджерс». Он просто украл победу для нас. Но в конечном счёте мы набрали два очка и двигаемся дальше. Сегодня команда получила хороший урок. Но гораздо легче усваивать уроки, когда одерживаешь победы», — сказал Зибанеджад.

Главным героем встречи стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 40 бросков. 25-летний вратарь одержал седьмую победу в карьере в матче, в котором он сумел отразить как минимум 40 бросков. По этому показателю Игорь располагается на первом месте в НХЛ с момента своего дебюта в лиге.

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