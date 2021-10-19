«Анахайм» на выезде в овертайме обыграл «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на выезде в овертайме обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кэм Фаулер, Рикард Ракелль и Джейми Драйсдейл. За «Калгари» голы забили Блейк Коулман и Элиас Линдхольм. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров за 17.48 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч «Анахайм» проведёт на выезде 20 октября с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» в гостях сыграет с «Детройт Ред Уингз» 22 октября.

Ранее «Калгари» уступил «Эдмонтону» со счётом 2:5, а «Анахайм» дома проиграл «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:1 и обыграл «Виннипег Джетс» со 2:1.