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«Анахайм» на выезде в овертайме обыграл «Калгари»

«Анахайм» на выезде в овертайме обыграл «Калгари»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на выезде в овертайме обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кэм Фаулер, Рикард Ракелль и Джейми Драйсдейл. За «Калгари» голы забили Блейк Коулман и Элиас Линдхольм. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров за 17.48 на площадке совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч «Анахайм» проведёт на выезде 20 октября с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» в гостях сыграет с «Детройт Ред Уингз» 22 октября.

Ранее «Калгари» уступил «Эдмонтону» со счётом 2:5, а «Анахайм» дома проиграл «Миннесоте Уайлд» со счётом 2:1 и обыграл «Виннипег Джетс» со 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Коулман (Годро) – 07:43' (5x5)   1:1 Фаулер (Шаттенкирк, Терри) – 15:56' (5x4)   2:1 Линдхольм (Годро, Андерссон) – 23:52' (5x5)   2:2 Ракелль (Хенрик, Махура) – 52:55' (5x5)   2:3 Драйсдейл (Терри) – 63:26' (3x3)
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