«Русский медведь находит сеть». «Аризона» опубликовала гол Любушкина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Сент-Луис Блюз».

Любушкин забил гол на 48.23. Пресс-служба «Аризоны» выложила в «Твиттер» видеофрагмент с заброшенной шайбой с комментарием на русском языке «Русский медведь находит сеть» с эмодзи медведя.

Видео можно посмотреть в аккаунте «Аризоны» в «Твиттере».

К концу третьего периода «Аризона» уступает «Сент-Луису» со счётом 4:7. В составе «Блюз» среди россиян голами отметились Павел Бучневич, Иван Барбашёв, а также дубль на счету Клима Костина. При этом Бучневич получил штраф за удар соперника головой.

Для «Сент-Луиса» это второй матч в сезоне, в предыдущей встрече «Блюз» обыграли «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3. В этом матче Бучневич отметился результативной передачей. У «Аризоны» это третий матч в сезоне, ранее «Койотс» потерпели два поражения на выезде – от «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:8 и от «Баффало Сэйбрз» (1:2, Б).