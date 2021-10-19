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«Сент-Луис» обыграл «Аризону» благодаря голам Бучневича, Костина и Барбашёва

«Сент-Луис» обыграл «Аризону» благодаря голам Бучневича, Костина и Барбашёва
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Джастин Фолк, Джордан Кайру (2), Клим Костин (2) и Иван Барбашёв.

Бучневич за 4.23 на площадке кроме заброшенной шайбы получил штраф за удар соперника головой и заработал показатель полезности «+1». Форвард Костин, забросивший две шайбы в течение 47 секунд, за 10.58 заработал показатель полезности «-1». Нападающий Барбашёв за 15.22 на льду сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «+2».Нападающий Владимир Тарасенко за 17.26 на площадке сделал результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Аризону» голы забили Клейтон Келлер, Лоусон Круз, Кристиан Фишер и Илья Любушкин. Россиянин за 13.35 на льду заработал показатель полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 7
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Келлер (Кессел, Гостисбер) – 05:26' (5x4)   1:1 Бучневич (Кайру, Крюг) – 07:05' (5x5)   2:1 Круз (Кессел, Гостисбер) – 23:58' (5x5)   2:2 Фолк (Кайру, Бозак) – 31:10' (5x4)   2:3 Кайру – 32:46' (5x5)   2:4 Костин (Томас, Фолк) – 34:40' (5x5)   2:5 Костин (Нейборс, Бортуццо) – 35:27' (5x5)   2:6 Кайру (О'Райлли, Уолман) – 36:17' (5x5)   3:6 Фишер (Келлер, Гостисбер) – 45:25' (5x5)   4:6 Любушкин (Бойд, Кессел) – 48:23' (5x5)   4:7 Барбашёв (Томас, Тарасенко) – 52:25' (5x5)
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