«Сент-Луис» обыграл «Аризону» благодаря голам Бучневича, Костина и Барбашёва

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 7:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Джастин Фолк, Джордан Кайру (2), Клим Костин (2) и Иван Барбашёв.
Бучневич за 4.23 на площадке кроме заброшенной шайбы получил штраф за удар соперника головой и заработал показатель полезности «+1». Форвард Костин, забросивший две шайбы в течение 47 секунд, за 10.58 заработал показатель полезности «-1». Нападающий Барбашёв за 15.22 на льду сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «+2».Нападающий Владимир Тарасенко за 17.26 на площадке сделал результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».
За «Аризону» голы забили Клейтон Келлер, Лоусон Круз, Кристиан Фишер и Илья Любушкин. Россиянин за 13.35 на льду заработал показатель полезности «0».
- 19 октября 2021
-
07:46
-
07:35
-
07:24
-
06:54
-
06:48
-
06:35
-
06:20
-
06:18
-
06:04
-
06:00
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:34
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
00:02
- 18 октября 2021
-
23:52
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:06
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:38
-
22:34
-
22:33
-
22:27