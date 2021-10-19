«Сент-Луис» обыграл «Аризону» благодаря голам Бучневича, Костина и Барбашёва

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Аризону Койотс» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Бучневич, Джастин Фолк, Джордан Кайру (2), Клим Костин (2) и Иван Барбашёв.

Бучневич за 4.23 на площадке кроме заброшенной шайбы получил штраф за удар соперника головой и заработал показатель полезности «+1». Форвард Костин, забросивший две шайбы в течение 47 секунд, за 10.58 заработал показатель полезности «-1». Нападающий Барбашёв за 15.22 на льду сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «+2».Нападающий Владимир Тарасенко за 17.26 на площадке сделал результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Аризону» голы забили Клейтон Келлер, Лоусон Круз, Кристиан Фишер и Илья Любушкин. Россиянин за 13.35 на льду заработал показатель полезности «0».