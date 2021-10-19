«Мы украли пару очков благодаря Шестёркину». Галлан — о победе над «Торонто»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан оценил действия российского голкипера Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто» (2:1, ОТ).



«Шестёркин, безусловно, заслужил победу. Он был невероятен сегодня. Мы, очевидно, украли пару очков благодаря ему. Посмотрите на его физические кондиции. Он силён, играет внимательно по каждой шайбе, всегда держит её под своим фокусом.



Мы выиграли, но у нас был неудачный второй период. Были немного сонными, очевидно. Первый и третий периоды выдались отличными, но у нас были плохие 25 минут», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.



Напомним, отразивший 40 бросков голкипер Игорь Шестёркин стал первой звездой матча.