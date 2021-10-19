Труба — об игре Шестёркина: «Рейнджерс» провели не лучший матч, но он был великолепен

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба оценил игру голкипера клуба Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1, ОТ).



«Он был великолепен в течение всего матча. Мы провели не лучший матч, но иногда нужно, чтобы твой вратарь крал победу. И сегодня он это сделал. Мы играли не слишком хорошо, но нашли способ выгрызть два очка. Позволяли сопернику наносить слишком много бросков, создавать слишком много шансов, но Игорь был на месте. Отдаю ему должное», — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ.



Шестёркин отразил в игре 40 бросков. 25-летний вратарь одержал седьмую победу в карьере в матче, в котором сумел отразить как минимум 40 бросков. По этому показателю Игорь располагается на первом месте в НХЛ с момента своего дебюта в лиге.