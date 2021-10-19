«Когда у тебя яиц нету, нечего выходить». Тренер «Днепра» — об 1:8 с «Мариуполем»

Главный тренер ХК «Днепр» Дмитрий Пидгурский отреагировал на разгромное поражение в матче украинской хоккейной лиги с «Мариуполем» (1:8).



«На такую команду надо выходить с яйцами, а когда у тебя яиц нету, нечего выходить. Вратарь? Он сегодня отыграл здорово. В чём причина? Я уже сказал. Некоторые хоккеисты вышли с омлетом вместо яиц, всё, спасибо», — приводит слова Пидгурского инстаграм-аккаунт Tophockeyphoto.

Видео доступно в инстаграм-аккаунте Tophockeyphoto.

«Днепр» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице украинской хоккейной лиги, набрав семь очков после десяти матчей. «Мариуполь» — на четвёртом месте в таблице УХЛ, набрав 12 баллов после девяти встреч.



Всего в украинской хоккейной лиге выступает восемь клубов, возглавляет таблицу киевский «Сокол».