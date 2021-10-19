Немировски — о 4:3 с «Автомобилистом»: редко встретишь, чтобы команда сделала 50 бросков

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (4:3).



«На игре было больше болельщиков, которые передали нам ту энергию, которой нам очень не хватало в последних матчах. Нанесли много бросков по воротам. Редко когда встретишь, чтобы больше 50 бросков команда совершила за матч. Поэтому с этой стороны к игрокам никаких претензий нет.



Заар очень хорошо играет. Многое остаётся незамеченным, что он делает в игре. У него немного голов. Но он опытный игрок и сам всё понимает. Знает, что если будет бросать, то голы придут.



Не считаю, что «пять на три» мы играли статично. У нас есть Кенни Агостино, Даниэль Заар и Теодор Леннстрём, которые хорошо бросают со своих позиций в большинстве. Самое главное, что броски есть. Рано или поздно голы придут в большинстве.



Не думаю, что матч с «Нефтехимиком» будет сложнее, чем против «Авангарда». Все знают, что мы играем активно в давление. И когда так происходит, и еще есть поддержка трибун, то против нас всем тяжело играть», – цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.