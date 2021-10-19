Немировски — о 4:3 с «Автомобилистом»: редко встретишь, чтобы команда сделала 50 бросков

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (4:3).
«На игре было больше болельщиков, которые передали нам ту энергию, которой нам очень не хватало в последних матчах. Нанесли много бросков по воротам. Редко когда встретишь, чтобы больше 50 бросков команда совершила за матч. Поэтому с этой стороны к игрокам никаких претензий нет.
Заар очень хорошо играет. Многое остаётся незамеченным, что он делает в игре. У него немного голов. Но он опытный игрок и сам всё понимает. Знает, что если будет бросать, то голы придут.
Не считаю, что «пять на три» мы играли статично. У нас есть Кенни Агостино, Даниэль Заар и Теодор Леннстрём, которые хорошо бросают со своих позиций в большинстве. Самое главное, что броски есть. Рано или поздно голы придут в большинстве.
Не думаю, что матч с «Нефтехимиком» будет сложнее, чем против «Авангарда». Все знают, что мы играем активно в давление. И когда так происходит, и еще есть поддержка трибун, то против нас всем тяжело играть», – цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.
- 19 октября 2021
-
10:49
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
09:55
-
09:22
-
09:02
-
08:39
-
08:19
-
07:46
-
07:35
-
07:24
-
06:54
-
06:48
-
06:35
-
06:20
-
06:18
-
06:04
-
06:00
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:34
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
00:02
- 18 октября 2021
-
23:52
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:06
-
22:57