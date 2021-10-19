Кожевников — о драках в игре «Сочи» — «Авангард»: это некрасиво, но Хартли-то что ноет?
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о произошедшей массовой драке в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Авангардом» (4:5).
«Это ненормально. Мало ли, что говорит Хартли. У него судьи плохие, всё время ноет. Да, это некрасиво, но он-то что ноет? То судьи, то все душат, потом всё хорошо. Когда Назаров пришёл в «Сочи», я сказал, что будет весело. Нужно ли осуждать Назарова? Это его стиль, все знали, что будет подобное. Мне это не нравится», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, драка в матче произошла на первой минуте, зачинщиками выступили хоккеисты «Сочи». По итогам с обеих сторон произошло по три удаления.
Комментарии
- 19 октября 2021
-
12:17
-
11:59
-
11:51
-
11:28
-
11:14
-
11:09
-
10:49
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
09:55
-
09:22
-
09:02
-
08:39
-
08:19
-
07:46
-
07:35
-
07:24
-
06:54
-
06:48
-
06:35
-
06:20
-
06:18
-
06:04
-
06:00
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:34
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
00:02
Партнерский контент