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Кожевников — о драках в игре «Сочи» — «Авангард»: это некрасиво, но Хартли-то что ноет?

Кожевников — о драках в игре «Сочи» — «Авангард»: это некрасиво, но Хартли-то что ноет?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о произошедшей массовой драке в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Авангардом» (4:5).

«Это ненормально. Мало ли, что говорит Хартли. У него судьи плохие, всё время ноет. Да, это некрасиво, но он-то что ноет? То судьи, то все душат, потом всё хорошо. Когда Назаров пришёл в «Сочи», я сказал, что будет весело. Нужно ли осуждать Назарова? Это его стиль, все знали, что будет подобное. Мне это не нравится», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, драка в матче произошла на первой минуте, зачинщиками выступили хоккеисты «Сочи». По итогам с обеих сторон произошло по три удаления.

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