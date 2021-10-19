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4 российских форварда «Сент-Луиса» набрали очки в игре с «Аризоной». Это 1-й раз с 2009-го

4 российских форварда «Сент-Луиса» набрали очки в игре с «Аризоной». Это 1-й раз с 2009-го
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«Сент-Луис» обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Аризону» со счётом 7:4.

Российские нападающие «Блюз» Иван Барбашёв, Павел Бучневич, Клим Костин и Владимир Тарасенко набрали очки в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает официальный сайт лиги, это всего второй случай за 12 лет. Также подобное случилось 10 октября 2019 года, когда очки набрали четыре российских игрока «Оттавы» (Артём Анисимов, Никита Зайцев, Виталий Абрамов и Владислав Наместников).

Последний раз четыре нападающих набирали очки в 2009 году — представители «Вашингтона» Александр Овечкин, Александр Сёмин, Виктор Козлов и Сергей Фёдоров. Они сделали это семь раз в регулярном сезоне-2008/2009 и дважды в плей-офф.

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