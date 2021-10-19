Источник: ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России

Руководство Федерации хоккея России (ФХР) не согласовало назначение Ильи Ковальчука на должность генерального менеджера национальной сборной, поэтому он был назван менеджером по работе с игроками НХЛ.



«Руководство ФХР не согласовало назначение Ковальчука генеральным менеджером. Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права — это может делать только федерация», — сообщает «РБК-Спорт».



Напомним, вчера, 18 октября, Алексей Жамнов на пресс-конференции объявил Илью Ковальчука генеральным менеджером сборной России. Сегодня в «твиттере» ФХР появился анонс всего штаба, в котором Ковальчук указан менеджером по работе с игроками НХЛ.



Напомним, в тренерский штаб национальной команды вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут советниками главного тренера.

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