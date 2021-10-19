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Источник: ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России

Источник: ФХР не согласовала назначение Ковальчука генменеджером сборной России
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Руководство Федерации хоккея России (ФХР) не согласовало назначение Ильи Ковальчука на должность генерального менеджера национальной сборной, поэтому он был назван менеджером по работе с игроками НХЛ.

«Руководство ФХР не согласовало назначение Ковальчука генеральным менеджером. Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права — это может делать только федерация», — сообщает «РБК-Спорт».

Напомним, вчера, 18 октября, Алексей Жамнов на пресс-конференции объявил Илью Ковальчука генеральным менеджером сборной России. Сегодня в «твиттере» ФХР появился анонс всего штаба, в котором Ковальчук указан менеджером по работе с игроками НХЛ.

Напомним, в тренерский штаб национальной команды вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут советниками главного тренера.

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