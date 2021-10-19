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Рейтинг тренеров КХЛ: Гатиятулин вырвался в лидеры, Фёдоров продолжает падать

Рейтинг тренеров КХЛ: Гатиятулин вырвался в лидеры, Фёдоров продолжает падать
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (2)Анвар Гатиятулин«Трактор»
2 (3)Игорь Никитин«Локомотив»
3 (1)Илья Воробьёв«Металлург»
4 (4)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
5 (11)Боб Хартли«Авангард»
6 (8)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
7 (7)Томи Лямся«Салават Юлаев»
8 (9)Лаури Марьямяки«Йокерит»
9 (6)Валерий БрагинСКА
10 (5)Алексей Кудашов«Динамо» М
11 (10)Билл Питерс«Автомобилист»
12 (13)Юрий Михайлис«Барыс»
13 (14)Борис Миронов«Спартак»
14 (15)Дэвид Немировски«Торпедо»
15 (12)Сергей ФёдоровЦСКА
16 (19)Андрей Разин«Северсталь»
17 (18)Андрей НазаровХК «Сочи»
18 (20)Сергей Зубов«Динамо» Р
19 (23)Юрий Бабенко«Витязь»
20 (24)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
21 (22)Михаил Кравец«Амур»
22 (17)Айван Занатта«Куньлунь»
23 (21)Александр Андриевский«Адмирал»
24 (16)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
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