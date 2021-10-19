Рейтинг тренеров КХЛ: Гатиятулин вырвался в лидеры, Фёдоров продолжает падать

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (2) Анвар Гатиятулин «Трактор» 2 (3) Игорь Никитин «Локомотив» 3 (1) Илья Воробьёв «Металлург» 4 (4) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 5 (11) Боб Хартли «Авангард» 6 (8) Дмитрий Квартальнов «Ак Барс» 7 (7) Томи Лямся «Салават Юлаев» 8 (9) Лаури Марьямяки «Йокерит» 9 (6) Валерий Брагин СКА 10 (5) Алексей Кудашов «Динамо» М 11 (10) Билл Питерс «Автомобилист» 12 (13) Юрий Михайлис «Барыс» 13 (14) Борис Миронов «Спартак» 14 (15) Дэвид Немировски «Торпедо» 15 (12) Сергей Фёдоров ЦСКА 16 (19) Андрей Разин «Северсталь» 17 (18) Андрей Назаров ХК «Сочи» 18 (20) Сергей Зубов «Динамо» Р 19 (23) Юрий Бабенко «Витязь» 20 (24) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 21 (22) Михаил Кравец «Амур» 22 (17) Айван Занатта «Куньлунь» 23 (21) Александр Андриевский «Адмирал» 24 (16) Андрей Мартемьянов «Сибирь»