«Металлург» заключил соглашение с экс-форвардом «Сочи» Руденковым

«Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Игорем Руденковым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение будет действовать до конца сезона-2021/2022.
Руденков – уроженец Нижнего Новгорода и воспитанник нижегородского хоккея. Свой путь он начинал в Молодёжной хоккейной лиге, выступая за «Чайку». Наивысшее достижение в МХЛ – 61 (33+28) очко по системе «гол+пас» в сезоне-2013/2014.
В следующем году Игорь дебютировал в нижегородском «Торпедо», а также сыграл 14 встреч за ХК «Саров» в ВХЛ. С сезона-2016/2017 форвард выступал за хабаровский «Амур». Наивысшее достижение — 25 (13+12) очков в регулярном чемпионате-2018/2019. В 2020 году игрок пополнил состав ХК «Сочи», где за два неполных сезона успел отыграть 70 матчей и набрать 29 (17+12) очков.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Руденков принял участие в 15 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «0».
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