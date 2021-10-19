Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» заключил соглашение с экс-форвардом «Сочи» Руденковым

«Металлург» заключил соглашение с экс-форвардом «Сочи» Руденковым
Комментарии

«Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Игорем Руденковым.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение будет действовать до конца сезона-2021/2022.

Руденков – уроженец Нижнего Новгорода и воспитанник нижегородского хоккея. Свой путь он начинал в Молодёжной хоккейной лиге, выступая за «Чайку». Наивысшее достижение в МХЛ – 61 (33+28) очко по системе «гол+пас» в сезоне-2013/2014.

В следующем году Игорь дебютировал в нижегородском «Торпедо», а также сыграл 14 встреч за ХК «Саров» в ВХЛ. С сезона-2016/2017 форвард выступал за хабаровский «Амур». Наивысшее достижение — 25 (13+12) очков в регулярном чемпионате-2018/2019. В 2020 году игрок пополнил состав ХК «Сочи», где за два неполных сезона успел отыграть 70 матчей и набрать 29 (17+12) очков.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Руденков принял участие в 15 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «0».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021