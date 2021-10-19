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Костин — о дубле «Аризоне»: нахожусь в восторге. Перед первым голом закрыл глаза и бросил

Костин — о дубле «Аризоне»: нахожусь в восторге. Перед первым голом закрыл глаза и бросил
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Российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин поделился эмоциями от дубля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (7:4).

«Сейчас я нахожусь в полном восторге. Всегда стремлюсь сделать всё ради победы команды, и сегодня могу быть собой довольным. Так и нужно играть. Первый гол? Я только-только выскочил на площадку и когда получил шайбу, то видел перед собой только множество чужих коньков. Закрыл глаза и бросил», – приводит слова Костина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 22-летний форвард был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Всего Костин принял участие в семи матчах НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-1».

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