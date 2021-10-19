Жамнов: на Олимпиаде будем как на подводной лодке. Или мы побеждаем, или погибаем вместе

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, каким должно быть отношение игроков к выступлению за национальную команду на Олимпиаде.



Были ли у игроков НХЛ какие-то условия, исходили ли просьбы? Просьбы были, но я о них говорить не буду (смеётся). Я хотел просто до них донести, что играть в клубе и в сборной — разные вещи. Чтобы не было обиды, мол, у одного столько игрового времени, а у меня – столько.



Здесь совсем другие задачи решаются, надо потерпеть и поработать на общий командный успех. Я уже сказал, что по-разному всё может складываться: ты можешь стать лучшим бомбардиром на Олимпиаде, а можешь ни одного гола не забить, но забьёшь в решающий момент, и этот гол станет самым важным в твоей жизни.



Можно привести пример с Кросби на Олимпиаде в Ванкувере. Если же все начинают говорить об игровом времени, то команды уже не будет.



Как такие вещи можно устранить? Для этого я лечу в Америку, чтобы донести это для каждого. У нас команда, и от каждого будет зависеть результат. За пять минут ты можешь решить исход матча – спасти команду или забить важный гол. Это как на подводной лодке – с неё не спрыгнешь, она плывет на боевое задание. Или мы побеждаем, или погибаем вместе", – цитирует Жамнова ТАСС.