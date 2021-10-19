ЦСКА обменяет Сошникова в «Авангард»
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА обменяет российского нападающего Никиту Сошникова в «Авангард». Его контракт действует до 30 апреля 2022 года.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».
За свою карьеру Сошников выступал в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс» (2016-2018), а также «Сент-Луис Блюз» (2018-2019). В Континентальной хоккейной лиге форвард ранее играл за «Атлант» (2013-2015) и «Салават Юлаев» (2019-2020). В составе армейцев Сошников выступал с 2020 года.
Также форвард принимал участие в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.
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14:47ЦСКА обменяет Сошникова в «Авангард» Эксклюзив
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