Тренер «Ак Барса»: у «Динамо» М игроки способны создавать моменты даже в телефонной будке

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился мнением о предстоящей игре с московским «Динамо». Матч пройдёт сегодня, 19 октября, в Казани. Начало — в 19:30 мск.



«Почему предыдущая игра чемпионата получилась для «Ак Барса» настолько тяжёлой? Как я и говорил до матча, с хабаровчанами будет непросто. До игры в Казани они провели хорошие матчи. Хорошо, что «Ак Барс» выиграл, пусть и в овертайме. Два очка – это два очка, они в копилке.



Много знакомых нам игроков выступает за «Динамо». Есть и те, кто ушёл из «Ак Барса» в «Динамо», и наоборот. Будет интересный матч, его ждут обе команды. Москвичи хорошо начали чемпионат, уверенно шли, сейчас немного забуксовали. Но такое бывает у каждого клуба. Поражения только придают мотивацию, надо быть готовыми на все 100%. Знаем, что это за соперник, что нас ожидает, готовимся играть на победу.



Когда играешь против своей бывшей команды – это всегда дополнительная мотивация. Это в подтрибунке можно пожать руку и обнять бывшего партнёра, улыбнуться, но на льду всё иначе. Нам было приятно работать с теми ребятами, что сейчас в Москве, как и «Динамо» с Кагарлицким и Тарасовым, но жизнь идёт, команды меняются. Все выходят играть на победу.



Команда много забивает, хорошо играет в большинстве, до вчерашнего вечера шли на первом месте в лиге по этому показателю. Поэтому «Ак Барсу» нужно дисциплинированно играть, допускать как можно меньше удалений. Если удалимся – создадим себе дополнительные трудности. «Динамо» − мастеровитая команда, у них есть очень креативные игроки, способные создать моменты даже в телефонной будке», — приводит слова Зубова пресс-служба клуба.