Мичков заработал четыре балла в матче за СКА-1946. На его счету 17 очков в семи играх МХЛ

Нападающий системы СКА Матвей Мичков заработал четыре очка в матче Молодёжной хоккейной лиги за СКА-1946.



Петербуржцы дома встречались с «Амурскими Акулами» и одержали победу со счётом 7:2. 16-летний форвард хозяев забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Этот матч стал для Мичкова первым в составе СКА-1946. Ранее он был переведён из другого фарм-клуба СКА в МХЛ — «СКА-Варяги».

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Мичков начал сезон-2021/2022 в составе главной команды СКА в Континентальной хоккейной лиге. В 10 встречах он набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «0». В МХЛ он сыграл в семи матчах, набрав 17 (10+7) очков при общей полезности «+9».