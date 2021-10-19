Мичков заработал четыре балла в матче за СКА-1946. На его счету 17 очков в семи играх МХЛ
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Нападающий системы СКА Матвей Мичков заработал четыре очка в матче Молодёжной хоккейной лиги за СКА-1946.
Петербуржцы дома встречались с «Амурскими Акулами» и одержали победу со счётом 7:2. 16-летний форвард хозяев забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Этот матч стал для Мичкова первым в составе СКА-1946. Ранее он был переведён из другого фарм-клуба СКА в МХЛ — «СКА-Варяги».
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Мичков начал сезон-2021/2022 в составе главной команды СКА в Континентальной хоккейной лиге. В 10 встречах он набрал 3 (2+1) балла при показателе полезности «0». В МХЛ он сыграл в семи матчах, набрав 17 (10+7) очков при общей полезности «+9».
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