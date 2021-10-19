«Трактор» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;

Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;

Карпухин — Манухов, Основин — Ткачёв — Абрамов;

Кирпичников — Рольгизер, Шабанов — Шолохов — Фатеев.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);

Ларсен — Мухамадуллин, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Санников;

Кузьмин — Бирюков, Башкиров — Картаев — Пустозёров.