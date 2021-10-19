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«Трактор» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч

«Трактор» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч
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Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Карпухин — Манухов, Основин — Ткачёв — Абрамов;
Кирпичников — Рольгизер, Шабанов — Шолохов — Фатеев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Шарыченков);
Ларсен — Мухамадуллин, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Зубарев, Плэтт — Хохряков — Санников;
Кузьмин — Бирюков, Башкиров — Картаев — Пустозёров.

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