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Каблуков дисквалифицирован за драку в матче «Сочи» — «Авангард». Двое игроков оштрафованы

Каблуков дисквалифицирован за драку в матче «Сочи» — «Авангард». Двое игроков оштрафованы
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча ХК «Сочи» — «Авангард», сообщается на официальном сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение:

— Наложить на нападающего «Авангарда» Илью Каблукова наказание по п.1.32. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

— Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Ярослава Косова по п.3.4. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.

— Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сочи» Дмитрия Колготина по п.3.1. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Драка)», — говорится в сообщении.

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