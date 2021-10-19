Каблуков дисквалифицирован за драку в матче «Сочи» — «Авангард». Двое игроков оштрафованы

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча ХК «Сочи» — «Авангард», сообщается на официальном сайт КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение:



— Наложить на нападающего «Авангарда» Илью Каблукова наказание по п.1.32. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



— Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Ярослава Косова по п.3.4. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.



— Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сочи» Дмитрия Колготина по п.3.1. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Драка)», — говорится в сообщении.