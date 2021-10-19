Стали известны все подробности конфликта между Кравцовым и руководством «Рейнджерс»

Обозреватель The Athletic Артур Стэйпл поделился подробностями конфликта между российским нападающим Виталием Кравцовым и руководством «Нью-Йорк Рейнджерс».

«По информации многочисленных источников в лиге, трения между Кравцовым и Крисом Друри начались в октябре 2019 года. Кравцов не попал в состав «Рейнджерс» после тренинг-кэмпа, и ему не понравилось в «Хартфорде». Тогда он воспользовался пунктом контракта о возвращении в КХЛ.

Источники говорят, что, когда Кравцов поехал забрать свою форму и попрощаться с партнёрами из «Хартфорда», Друри сказал ему, что он «подводит» команду. Спустя два месяца после посредственной игры в КХЛ он присоединился к «Рейнджерс» в «пузыре» на плей-офф-2020. По сообщениям источников, там случился ещё один инцидент. Друри, тогда ещё помощник генменеджера, устроил Кравцову разнос за то, что он недостаточно старается. Это случилось на льду, на глазах у одноклубников. Кроме того, однажды в «пузыре» Кравцов опоздал на автобус из отеля на арену, это только добавило разочарования в клубе.

Прошлый сезон прошёл без инцидентов, Кравцов весь год провёл в «Тракторе», а в концовке приехал на последние 20 матчей в «Рейнджерс», но не смог пробиться в переполненный топ-6. Когда Друри стал президентом и генменеджером клуба после увольнения Дэвидсона и Гортона, Кравцов, вероятно, решил, что его время в «Рейнджерс» подошло к концу.

Итоговая встреча после сезона между Друри и Кравцовым была напряжённой, источники сообщают, что Друри был обеспокоен физической формой игрока. Игрок был готов возвращаться в Россию и не хотел слушать. В межсезонье «Рейнджерс» обменяли Павла Бучневича — популярного игрока не только во всей команде, но и конкретно среди русских ребят. Бучневич больше всех старался помочь Кравцову акклиматизироваться в «Рейнджерс», так что Виталий принял его обмен близко к сердцу. «Среди всего остального, пожалуй, именно этот момент заставил его думать, что «Рейнджерс» хотят от него избавиться», — заявил источник.

Но Кравцов оставался в команде, когда начались сборы. Его физическое состояние снова стало проблемой — он пропустил неделю из-за травмы и в борьбе за место в составе пропустил вперёд более опытных ребят. Когда Кравцова отправили в «Хартфорд», он отправился в Россию, и «Рейнджерс» разрешили ему искать обмен. Источники говорят, что несколько команд узнавали насчёт Кравцова, но они больше хотели получить представление о его ситуации, чем узнать, во что им может встать сделка. На данный момент обмен не неизбежен. Нет оснований думать, что всё, что произошло между игроком и клубом, заставит кого-то из 31 генменеджеров ухватиться за шанс заполучить Кравцова и захотеть расстаться с каким-то активом. Точно не сейчас. И чем дольше продолжается эта патовая ситуация, тем больше команд забудут о том, что Кравцову есть что им предложить.

Кравцов раньше уже возвращался в «Рейнджерс», возможно, он пересмотрит своё мнение. Но на данный момент это не кажется вероятным», — приводит слова Стэйпла The Athletic.