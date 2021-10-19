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Форвард «Коламбус» Егор Чинахов дебютирует в НХЛ этой ночью в матче с «Детройтом»

Форвард «Коламбус» Егор Чинахов дебютирует в НХЛ этой ночью в матче с «Детройтом»
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов дебютирует в НХЛ в матче с «Детройт Ред Уингз», сообщает журналист Аарон Портцлайн на своей странице в «Твиттере».

Матч состоится в ночь с 19 на 20 октября и начнётся в 2:30 мск.

Ранее «Коламбус» вернул россиянина из АХЛ.

15 октября 20-летний россиянин был переведён в состав «Кливленд Монстерз», а минувшей ночью забросил шайбу в матче с «Сиракьюз» (5:4 ОТ).

Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ с «Аризоной Койотс» (8:2). Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.

Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.

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