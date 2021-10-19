Вратарь минского «Динамо» Рыбар выведен из списка травмированных, Колосов — помещён туда

Голкипер минского «Динамо» Патрик Рыбар выведен из списка травмированных, сообщается на официальной странице белорусской команды в «Твиттере».
В этом сезоне словацкий вратарь провёл 4 матча, в которых отразил 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2.70.
Отмечается, что список травмированных пополнили защитник Илья Шинкевич и голкипер Алексей Колосов.
Напомним, в мае 2021 года минчане подписали однолетнее соглашение с Рыбаром. Вратарь минувшие два сезона провёл в составе финского клуба «Кярпят», завершив первый из них с процентом отражённых бросков на уровне 92,4 в составе команды-победителя регулярного чемпионата, а второй — с показателем 91,2.
Всё это время Рыбар конкурировал с одним из самых перспективных молодых вратарей Финляндии Юстусом Аннуненом, который теперь должен отправиться в систему «Колорадо Эвеланш» из НХЛ.
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