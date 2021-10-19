Вратарь «Вашингтона» Самсонов впервые в сезоне сыграет в матче с «Колорадо» будущей ночью

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов дебютирует в новом сезоне НХЛ в матче с «Колорадо Эвеланш», сообщает в «Твиттере» журналист Саманта Пелл.
Эта встреча станет третьей для «столичных» в нынешнем сезоне. В предыдущих двух матчах место в воротах занимал Витек Ванечек.
Минувшим летом Самсонов заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Отметим, что 24-летний голкипер находился в статусе ограниченно свободного агента.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов принял участие в 19 матчах (18 — в старте), выиграв 13 из них, имея 90,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,69. В плей-офф вратарь провёл три матча, уступив во всех, отражая 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за игру.
Матч между «Вашингтоном» и «Колорадо» начнётся в ночь с 19 на 20 октября в 2:00 мск.
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