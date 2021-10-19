Стали известны подробности о сроках восстановления Никиты Кучерова после травмы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился новой информацией о сроках, на которые российский нападающий клуба Никита Кучеров выбыл из-за травмы, сообщает североамериканский журналист Эдуардо Энчина на своей странице в «Твиттере».
Он отметил, что у тренерского штаба нет графика о том, как долго Кучеров будет отсутствовать, и что это точно займёт какое-то время. Однако Купер уточнил, что это будет не так долго, как в прошлом сезоне.
Напомним, Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.
Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 — в большинстве. Он отметился одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.
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