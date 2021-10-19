Сергачёв — о травме Кучерова: он собирается немного отдохнуть, подготовиться к Олимпиаде

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о травме нападающего «молний» Никиты Кучерова.

«Он собирается немного отдохнуть, подготовиться к Олимпиаде и к плей-офф. Он будет в порядке», — приводит слова Сергачёва североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, игрок обороны добавил, что Никита Кучеров — один из самых ментально сильных игроков, с которыми он когда-либо играл. Также Михаил отметил, что Никита чувствует себя хорошо и что все в команде остаются на позитиве.

Напомним, Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэйем.



Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 — в большинстве. Он отметился одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.