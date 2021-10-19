«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», прервав восьмиматчевую победную серию челябинцев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» разгромил «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

На 2-й минуте Данил Башкиров вывел уфимцев вперёд. На 18-й минуте Григорий Панин с передачи Башкирова увеличил преимущество. На старте второго периода Павел Коледов забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла. На 38-й минуте Сакари Маннинен с передачи Панина сделал счёт 4:0. На третий период место в воротах «Трактора» занял Эмиль Гарипов. На 46-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство с паса Ника Бэйлена, отыграл один гол. В середине периода Николай Кулёмин забросил пятую шайбу в ворота «Трактора». На 57-й минуте Маннинен оформил дубль.

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Таким образом, челябинцы прервали серию из восьми побед. Тем не менее они всё ещё лидируют как на Востоке, так и в сводной таблице КХЛ с 34 очками после 21 встречи.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 21 октября в Москве сыграет с ЦСКА. «Трактор» 22 октября примет «Автомобилист».