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«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», прервав восьмиматчевую победную серию челябинцев

«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», прервав восьмиматчевую победную серию челябинцев
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» разгромил «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Пустозёров, Панин) – 01:56' (5x5)   0:2 Панин (Башкиров) – 17:47' (5x5)   0:3 Коледов (Кадейкин, Шмелёв) – 21:06' (5x5)   0:4 Маннинен (Панин) – 37:30' (5x5)   1:4 Пулккинен (Бэйлен) – 45:41' (5x4)   1:5 Кулёмин (Гранлунд, Хартикайнен) – 49:38' (5x4)   1:6 Маннинен (Гранлунд, Ларсен) – 56:05' (5x5)

На 2-й минуте Данил Башкиров вывел уфимцев вперёд. На 18-й минуте Григорий Панин с передачи Башкирова увеличил преимущество. На старте второго периода Павел Коледов забросил третью шайбу в ворота Романа Вилла. На 38-й минуте Сакари Маннинен с передачи Панина сделал счёт 4:0. На третий период место в воротах «Трактора» занял Эмиль Гарипов. На 46-й минуте Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство с паса Ника Бэйлена, отыграл один гол. В середине периода Николай Кулёмин забросил пятую шайбу в ворота «Трактора». На 57-й минуте Маннинен оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, челябинцы прервали серию из восьми побед. Тем не менее они всё ещё лидируют как на Востоке, так и в сводной таблице КХЛ с 34 очками после 21 встречи.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 21 октября в Москве сыграет с ЦСКА. «Трактор» 22 октября примет «Автомобилист».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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