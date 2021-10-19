Григорий Панин в матче с «Трактором» набрал столько же очков, сколько за 19 встреч сезона
Поделиться
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин во встрече с «Трактором» (6:1) набрал столько же очков, сколько за предыдущие 19 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во встрече с челябинцами игрок обороны уфимцев забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. За предыдущую часть сезона Панин также набрал 3 (1+2) очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Кроме того, Панин блокировал один бросок и совершил один перехват.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» разгромил «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
Комментарии
- 19 октября 2021
-
19:55
-
19:44
-
19:35
-
19:12
-
19:02
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:08
-
18:03
-
18:01
-
17:29
-
17:25
-
17:11
-
16:51
-
16:33
-
16:22
-
15:27
-
15:16
-
15:02
-
14:47ЦСКА обменяет Сошникова в «Авангард» Эксклюзив
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:46
-
12:45
-
12:17
-
11:59
-
11:51
Партнерский контент