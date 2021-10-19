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Григорий Панин в матче с «Трактором» набрал столько же очков, сколько за 19 встреч сезона

Григорий Панин в матче с «Трактором» набрал столько же очков, сколько за 19 встреч сезона
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин во встрече с «Трактором» (6:1) набрал столько же очков, сколько за предыдущие 19 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во встрече с челябинцами игрок обороны уфимцев забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. За предыдущую часть сезона Панин также набрал 3 (1+2) очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Кроме того, Панин блокировал один бросок и совершил один перехват.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» разгромил «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

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