Лямся рассказал, за счёт чего «Салават» прервал победные серии «Металлурга» и «Трактора»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (6:1).

«Мы играли с очень хорошим соперником, первая команда КХЛ. Мы прекрасно понимали, что будем играть с опасной командой. Отлично начали, здорово подготовились. Все 60 минут придерживались плана, ребята делали всё, что мы от них просили. Принимали умные решения. Отмечу игру в защите. Метсола нас подтащил, здорово играл, плюс мы много заблокировали бросков. Было видно, что команда проявила характер. Доволен тем, что мы играем на таком высоком уровне.



В чём секрет успешной игры Башкирова? Мне очень нравится Башкиров. Он молодой хоккеист. Секрета нет, хорошо катается, силовой игрок. Он каждый день отдаёт себя на сто процентов во время тренировок, матчей. И делает он это на протяжении двух лет. Можно ли сказать, что возвращение Кадейкина стало ключевым для команды? Кадейкин показывает хороший хоккей. Но отмечу, что у нас здорово в этих матчах играют четыре звена.



Было ли собрание после серии поражений? Никаких собраний не было. Мы понимаем, что сезон длинный, будут победы и поражения. Главное, чтобы мы придерживались своего плана.



За счёт чего нам удалось прервать победные серии «Металлурга» и «Трактора»? Думаю, здесь нет никого секрета. Самое главное, что у нас есть командная работа. Все отдаются игре.



Что с Коледовым и когда выйдет Хафизуллин? Надеюсь, Хафизуллин выйдет в следующем матче. По Коледову ничего непонятно, завтра будет обследование. Коледов своим заблокированным броском показал, как надо действовать для того, чтобы побеждать. Хартикайнен играет бледно? Первое звено забило два гола. Да, он очков не набрал, но играет вся пятёрка», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».