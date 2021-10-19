Женщине разбили лицо шайбой в матче «Ак Барс» — «Динамо» М

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» встречается с московским «Динамо». Матч проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт к середине второго периода — 3:3.
В один из моментов встречи шайба вылетела на трибуны и попала в лицо зрителю. Женщина заметно пострадала, получив рассечение. Ей оказана медицинская помощь.
Отметим, что голами в составе казанской команды отметились Никита Дыняк (с передачи Дмитрия Юдина), Кирилл Петров (после паса Джордана Уила) и Дмитрий Воронков (ассистентами выступили Джордан Уил
и Кирилл Петров). За московское «Динамо» шайбы забрасывали Андрей Сергеев (очки за результативные передачи на свой счёт записали Иван Муранов и Владислав Михайлов), Иван Муранов (в ассистентах Владислав Михайлов и Владислав Ефремов) и Вадим Шипачёв.
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